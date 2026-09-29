Lucknow News: सुदामा चरित्र का किया बखान

विज्ञापन

लखनऊ। राजाजीपुरम स्थित गौरीशंकर पार्क में आयोजित श्रीमद्धभागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का श्रद्धा, भक्ति के साथ समापन हुआ। कथा व्यास आचार्य मनोज कृष्ण जी महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव, कृष्ण रुक्मिणी विवाह और फिर कृष्ण सुदामा की मित्रता की कथा सुनकर सभी भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर प्रकाश मिश्रा, विजय सिंह, शैलेश बाजपेई, कुसुम गुप्ता आदि मौजूद रहे।