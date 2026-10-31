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Lucknow News: सर्वाइकल कैंसर के प्रति किया जागरूक

Sat, 31 Oct 2026 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:24 AM IST
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Raised awareness about cervical cancer
लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में शुक्रवार को कैंसर मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय और स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से प्रोजेक्ट आनंदी के तहत हुए कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, समय पर जांच और एचपीवी टीकाकरण के महत्व पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अनिमेष अग्रवाल ने बताया कि एचपीवी संक्रमण से बचाव के लिए गार्डासिल और सर्वावैक जैसे टीके उपलब्ध हैं। हालांकि, टीका लगवाने के बाद भी नियमित जांच जरूरी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योत्सना मेहता ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की समय पर पहचान और उचित उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि जागरूकता, नियमित जांच और टीकाकरण से इस बीमारी की रोकथाम संभव है।
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