Lucknow News: राजधानी में फिलहाल कमजोर पड़ेगी बारिश, बढ़ेगी उमस

लखनऊ। राजधानी में शनिवार को दिन चढ़ने के साथ तीखी धूप खिली। तापमान बढ़ने से उमस भी बढ़ी। दोपहर बाद कुछ इलाकों में फुहारें पड़ीं। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी धूप खिलेगी। हालांकि, छिटपुट बूंदाबांदी की भी परिस्थितियां बन सकती हैं।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को बादलों की सक्रियता नजर आ सकती है। इसके साथ ही बूंदाबांदी की भी संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री की बढ़त के साथ 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान बिना बदलाव के 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।