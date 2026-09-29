Lucknow News: आरडीएसओ में रेलकर्मियों ने सीखी साइबर सुरक्षा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:52 AM IST
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लखनऊ। आरडीएसओ में सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी स्वच्छता पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रेलकर्मियों को साइबर सुरक्षा की बारीकियां सिखाई गईं। महानिदेशक प्रभास दनसाना के नेतृत्व में सत्यनिष्ठा से समृद्धि थीम पर सतर्कता के तहत दिल्ली पुलिस के रजनीश गुप्ता ने प्रतिभागियों को डिजिटल अरेस्ट और फर्जी निवेश जैसी साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। उन्हें संदिग्ध डिजिटल संदेशों से निपटने के लिए रुकें, सोचें और कार्य करें की सुरक्षा पद्धति अपनाने की सलाह दी गई। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में बताया गया। सत्र में 304 अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
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