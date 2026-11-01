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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Questions raised regarding construction at Sibtainabad Imambara

Lucknow News: सिब्तैनाबाद इमामबाड़े में निर्माण पर उठाए सवाल

Sun, 01 Nov 2026 02:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:07 AM IST
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Questions raised regarding construction at Sibtainabad Imambara
सिब्तैनाबाद इमामबाड़े में निर्माण पर उठाए सवाल।
लखनऊ। सिब्तैनाबाद इमामबाड़े की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए अहलेबैत यूथ काउंसिल ने एएसआई और एलडीए की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी और मौलाना अफजल हैदर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इमामबाड़े का जायजा लिया। मौलाना सैफ अब्बास ने आरोप लगाया कि आसरे कदीमा और प्रशासन की मिलीभगत से निर्माण कराया जा रहा है, जिससे ऐतिहासिक इमारत के मूल स्वरूप को नुकसान पहुंच सकता है। काउंसिल ने निर्माण की अनुमति, स्वीकृत नक्शा और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने के साथ मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
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