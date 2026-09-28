फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Public representatives, office bearers, and party workers listened to 'Mann Ki Baat'.

Lucknow News: जन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात

Mon, 28 Sep 2026 02:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Public representatives, office bearers, and party workers listened to 'Mann Ki Baat'.
पीएम मोदी के मन की बात सुनते भाजपा नेता।
लखनऊ। भाजपा महानगर के विभिन्न मंडलों के सभी बूथों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। मध्य-एक मंडल के बूथ संख्या 253 हलवासिया कोर्ट हजरतगंज में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संजय राय, कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी मौजूद रहे।
विज्ञापन

उत्तर-चार मंडल के बूथ संख्या 282 पुरनिया कार्यालय पर प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह, विधायक डॉ. नीरज बोरा, महानगर महामंत्री घनश्याम दास अग्रवाल ने मन की बात सुनी। कैंट-दो के बूथ संख्या 121 पर प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान, पूर्व-एक मंडल के बूथ संख्या 414 विरामखंड-2/174 गोमतीनगर में विधायक ओपी श्रीवास्तव, सरोजनीनगर मंडल में राज्यसभा सदस्य बाबूलाल, उत्तर मंडल एक के बूथ नंबर 52 पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मौजूद रहीं। पूर्व-तीन मंडल के बूथ संख्या 312 महानगर कार्यालय में मंत्री असीम अरुण, सरोजनीनगर दक्षिण-दाे के बूथ संख्या 441 विनोद मौर्य के आवास बंगला बाजार में विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह और कैंट-एक के बूथ संख्या 153 पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी।
विज्ञापन


उत्तर-तीन के बूथ संख्या 200 पर क्षेत्रीय मंत्री अंकित सिंह चंदेल, मध्य-चार के बूथ संख्या 149 पर विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा एवं बूथ संख्या 26 पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा उपस्थित रहे। पश्चिम- एक के बूथ संख्या 119 पर प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर, पूर्व-चार मंडल कार्यालय पर डॉ. विवेक सिंह तोमर उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ।

पीएम मोदी के मन की बात सुनते भाजपा नेता।

पीएम मोदी के मन की बात सुनते भाजपा नेता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed