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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Power supply disrupted amid rain due to faults and fallen trees

Lucknow News: बारिश के बीच फॉल्ट, पेड़ गिरने से बिजली ठप

Sat, 31 Oct 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:20 AM IST
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Power supply disrupted amid rain due to faults and fallen trees
लखनऊ। बारिश में बीच फॉल्ट और लाइनों पर पेड़ गिरने से शुक्रवार को शहर से लेकर गांवों तक बिजली आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उपभोक्ताओं को दो से सात घंटे तक बिजली संकट झेलना पड़ा। काकोरी के अवर अभियंता अजित सिंह के मुताबिक दोपहर तीन बजे हरदोई रोड स्थित सेंट क्लियर स्कूल के पास 33 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से कस्बे के साथ 30 गांवों की बिजली शाम 6:30 बजे तक ठप रही। गुडंबा के न्यू कैंपस उपकेंद्र के बालाजी इंक्लेव फीडर की बिजली दोपहर 12:50 बजे ठप हुई। इससे भरतकुंड मंदिर, बालाजी एन्क्लेव लेन, ईशानिका टाउनी सहित आसपास दोपहर 1:55 बजे तक आपूर्ति बंद रही।
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माल के शंकरपुर फीडर की बिजली दोपहर एक से 2:20 बजे तक और गहदेव फीडर की बिजली दोपहर 2:15 बजे व नरायनपुर फीडर की दोपहर 1:45 बजे से शाम तक ठप रही। अमीनाबाद उपकेंद्र के श्रीराम रोड, गड़बड़झाला सहित आसपास की बिजली दोपहर दो से शाम चार बजे तक बाधित रही।
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80 गांवों की नौ घंटे बिजली गुल
समेसी उपकेंद्र के 80 गांवों की बिजली सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक गुल रही। इससे समेसी, रसूलपुर, मितौली कुबहरा, करोरा, अचली खेड़ा आदि के उपभोक्ता परेशान रहे। निगोहां सबस्टेशन के उदयपुर, भावाखेड़ा, मदारीखेड़ा, रघुनाथ खेड़ा, नहरखेड़ा, बाजपेईखेड़ा, मदनखेड़ा की आपूर्ति फॉल्ट के कारण सुबह नौ से शाम चार बजे तक ठप रही।
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