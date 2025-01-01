फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Power cut for 10,000 people every 20 minutes

Lucknow News: 10 हजार लोगों की हर 20 मिनट पर बिजली गुल

Tue, 20 Oct 2026 01:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Power cut for 10,000 people every 20 minutes
प्रतीकात्मक।
लखनऊ। अहिबरनपुर उपकेंद्र से जुड़े करीब 40-45 मोहल्लों में एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। हर 20 मिनट में बिजली गुल होने से करीब 75 हजार की आबादी प्रभावित है। बिजलीकर्मियों के मुताबिक, तार बंधी पतंगों और प्रतिबंधित मांझे के कारण बार-बार ये फॉल्ट आ रहे हैं। यही नहीं, 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइनों पर पतंगें गिरने से उपकेंद्र के कंट्रोल रूम में जोरदार धमाके भी हो रहे हैं। इससे आग लगने का खतरा भी बना हुआ है।
विज्ञापन

उपकेंद्र के पांच फीडर बागशाहजी, पक्कापुल, खदरा, सीवेज पंप और शिवलोक की ओवरहेड लाइनें खुली हैं। इनसे बांसमंडी, मोहन मीकिन रोड, वाल्मीकि कॉलोनी, इरादतनगर, मशालचीटोला, दीनदयालनगर, बंधा रोड और शिवनगर समेत कई इलाकों में बिजली पहुंचती है। कर्मचारियों के अनुसार, सुबह 11 बजे से पतंगबाजी शुरू हो जाती है। पतंग कटकर जब बिजली लाइनों पर गिरती हैं तो शॉर्ट सर्किट जैसे फॉल्ट होते हैं और कंट्रोल रूम में धमाके के साथ आग की लपटें निकलने जैसी स्थिति बनती है। ऐसे में बंद फीडर दोबारा चालू करने में ऑपरेटरों को भी डर लगता है।
विज्ञापन

बिजली उपकरण हो रहे खराब
बार-बार बिजली आने-जाने और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से घरों में एलईडी, पंखे, टीवी और सबमर्सिबल पंप तक खराब हो रहे हैं।
Iतार बंधी पतंगों और प्रतिबंधित मांझे के कारण पांचों फीडरों की आपूर्ति एक सप्ताह से लगातार प्रभावित हो रही है। इस संबंध में मदेहगंज पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा गया है। इसके बावजूद पतंगबाजी पर रोक नहीं लग पा रही है। I
विज्ञापन
विज्ञापन

I- आरबी वर्मा, जेई, अहिबरनपुर उपकेंद्रI
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें