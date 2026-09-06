थकान कम रिस्पॉन्स होगा बेहतर: यूपी-112 में बदलने वाली है पुलिसकर्मियों की ड्यूटी! अब 8-8 घंटे की होंगी 3 शिफ्ट

यूपी-112 में चार पहिया पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का समय बदलने की तैयारी है। अभी दो शिफ्ट में ड्यूटी हो रही है। अब पुलिसकर्मियों से आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्ट में ड्यूटी कराने का प्रस्ताव है। यूपी-112 मुख्यालय ने सभी कमिश्नरेट और जिलों को स्थानीय जरूरत के हिसाब से इस पर फैसला लेने को कहा है।

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मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि यूपी-112 लोगों को 24 घंटे आपातकालीन सेवा देता है। ऐसे में पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों का हर समय सक्रिय, रहना जरूरी है। निर्देशों के मुताबिक, हाल में यूपी-112 में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को नई व्यवस्था और तकनीक की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था।इस दौरान कई जिलों के अधिकारियों ने चार पहिया पीआरवी के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी आठ घंटे करने का सुझाव दिया था। मुख्यालय का कहना है कि आठ घंटे की ड्यूटी होने से पुलिसकर्मियों को आराम के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और वे ड्यूटी के दौरान बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। मुख्यालय का मानना है कि इससे यूपी-112 की सेवा और मौके पर पहुंचने का समय बेहतर हो सकता है।