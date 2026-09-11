Lucknow News: आलमबाग बाजार में सड़क खोदाई से लोग परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 11 Sep 2026 02:42 AM IST
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लखनऊ। बारिश के दौरान रोड कटिंग पर रोक के बावजूद आलमबाग की नटखेड़ा रोड बाजार में नाले के लिए खोदाई से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्षेत्रीय पार्षद और व्यापारियों ने इस पर नाराजगी जताई है।
खोदाई के बाद मिट्टी पूरी तरह नहीं हटाई गई, जिससे बारिश में सड़क पर कीचड़ फैल गया है। लोगों के फिसलने का खतरा बना हुआ है। व्यापारी नेता मनीष अरोड़ा ने बताया कि सड़क से मिट्टी हटा दी जाती तो समस्या नहीं होती। कीचड़ के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। नगर निगम में शिकायत कर समस्या दूर कराने की मांग की गई है।
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खोदाई के बाद मिट्टी पूरी तरह नहीं हटाई गई, जिससे बारिश में सड़क पर कीचड़ फैल गया है। लोगों के फिसलने का खतरा बना हुआ है। व्यापारी नेता मनीष अरोड़ा ने बताया कि सड़क से मिट्टी हटा दी जाती तो समस्या नहीं होती। कीचड़ के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। नगर निगम में शिकायत कर समस्या दूर कराने की मांग की गई है।
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