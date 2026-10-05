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Lucknow News: बाढ़ से लोग परेशान, मदद के लिए बढ़े हाथ

Mon, 05 Oct 2026 02:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:38 AM IST
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People distressed by floods; helping hands reach out.
सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।
लखनऊ। समाजसेवियों ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। खाने के पैकेट, पानी की बोतल और खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। रविवार को सर्व समाज कल्याण सभा की प्रदेश अध्यक्ष रूबी सिंह ने मामा चौराहा, अटल चौक आदि क्षेत्रों में पहुंचकर पूड़ी-सब्जी, पीने का पानी और बिस्किट के पैकेट वितरित किए। गुड्डू ने स्टाॅल लगाकर छोला चावल और पूड़ी सब्जी बांटी। कई अन्य लोगों ने भी राहत सामग्री वितरित की।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

सामाजिक संस्थाएं कैंप लगाकर राहत सामग्री बांट रही हैं।

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