Lucknow News: बाढ़ से लोग परेशान, मदद के लिए बढ़े हाथ

लखनऊ। समाजसेवियों ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। खाने के पैकेट, पानी की बोतल और खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। रविवार को सर्व समाज कल्याण सभा की प्रदेश अध्यक्ष रूबी सिंह ने मामा चौराहा, अटल चौक आदि क्षेत्रों में पहुंचकर पूड़ी-सब्जी, पीने का पानी और बिस्किट के पैकेट वितरित किए। गुड्डू ने स्टाॅल लगाकर छोला चावल और पूड़ी सब्जी बांटी। कई अन्य लोगों ने भी राहत सामग्री वितरित की।

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