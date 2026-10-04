Lucknow News: आमजन को अटल पेंशन योजना और एनपीएस से जोड़ेंगी पेंशन सखियां

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पांच बीसी सखियों को मिला सम्मान

एनपीएस दिवस पर एक अक्तूबर को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में लखनऊ की पांच पेंशन सखियों को सम्मानित भी किया गया। इनमें बख्शी का तालाब विकास खंड की पेंशन सखी सरला सचान, सरिता देवी और साजिया बानो शामिल हैं। सरोजनीनगर ब्लॉक की अनीता पाल और निशा पाल को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया है।

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लखनऊ। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से पेंशन सखी पहल शुरू की गई है। इसके तहत अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आमजन को अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) से जोड़ने का काम करेंगी। इसी के आधार पर उन्हें कमीशन मिलेगा। इन्हें पेंशन सखी नाम दिया गया है। पहले चरण में लखनऊ में 15 पेंशन सखियों को प्रशिक्षण दिया गया है।