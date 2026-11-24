कार्यकर्ता संगठन की ताकत, निष्ठा और समर्पण से निभाएं दायित्व : राजनाथ
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत हैं। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, परिश्रम और समर्पण से संगठन निरंतर आगे बढ़ता है। हर कार्यकर्ता के मन में संगठन में आगे बढ़ने और जिम्मेदारी मिलने की इच्छा होती है, लेकिन इतने बड़े संगठन में सभी को एक साथ दायित्व देना संभव नहीं है।
वह सोमवार को हजरतगंज स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया हॉल में भाजपा लखनऊ महानगर द्वारा नवगठित महानगर टीम एवं कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र, मोहल्ले और वार्ड में समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। किसी भी दायित्व को छोटा न समझें। यदि 10 घरों के लोगों से संपर्क करने की जिम्मेदारी मिली है तो उसे भी पूरी निष्ठा और लगन से निभाएं। कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता न करें। ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण का फल अवश्य मिलता है।
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के सम्मान और उसकी भावनाओं का ध्यान रखना संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी का दायित्व है। कार्यकर्ताओं से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महानगर प्रभारी त्र्यंबक त्रिपाठी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, रक्षा मंत्री के ओएसडी केपी सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
वह सोमवार को हजरतगंज स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया हॉल में भाजपा लखनऊ महानगर द्वारा नवगठित महानगर टीम एवं कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र, मोहल्ले और वार्ड में समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। किसी भी दायित्व को छोटा न समझें। यदि 10 घरों के लोगों से संपर्क करने की जिम्मेदारी मिली है तो उसे भी पूरी निष्ठा और लगन से निभाएं। कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता न करें। ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण का फल अवश्य मिलता है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के सम्मान और उसकी भावनाओं का ध्यान रखना संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी का दायित्व है। कार्यकर्ताओं से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महानगर प्रभारी त्र्यंबक त्रिपाठी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, रक्षा मंत्री के ओएसडी केपी सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन