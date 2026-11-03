Lucknow News: वाचिक परंपरा भी इतिहास का अहम हिस्सा

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कहा कि सम्राट अशोक के पहले का लिखित साहित्य हमें नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे कारण यह रहा कि विद्वान अपनी रचनाओं को अपने शिष्यों को कंठस्थ करा देते थे और अपनी कृतियों को नष्ट करा देते थे। शिष्यों के माध्यम से उनकी रचनाएं मौखिक परंपरा के साथ ी आगे बढ़ती रहीं।मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के साथ उन्हें देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से जोड़ना भी है। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉ. विद्या बिंदु सिंह ने कहा कि मौखिक परंपराओं का शोधपरक अध्ययन किया जाना बेहद जरूरी है।कॉलेज के प्राचार्य प्रो. देवेंद्र कुमार सिंह की पुस्तक न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन हिस्ट्री : सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स का विमोचन भी किया गया।