{"_id":"628d6c201c46e707ba3c12d3","slug":"opposition-surrounded-the-government-on-crime-in-up-sp-s-walkout-on-journalist-harassment","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Assembly : यूपी में अपराध पर आर-पार, विपक्ष ने सरकार को घेरा, पत्रकार उत्पीड़न पर सपा का वॉकआउट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 25 May 2022 05:07 AM IST