Lucknow News: खुली नालियां, नियमित सफाई से पेपर मिल काॅलोनी ने बनाई मिसाल

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कॉलोनी में कई जगह नालियां खुली हैं, जिन पर जालियां लगी हैं। इससे बारिश का पानी आसानी से नालियों में चला जाता है, जबकि कूड़ा और पत्तियां नालियों में फंसने से बचती हैं। सफाई कर्मचारी भी जालियां हटाकर आसानी से नालियों की सफाई कर लेते हैं।स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान भी सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए लोग खुद भी आसपास की सफाई का ध्यान रखते हैं। कूड़ा इधर-उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थान पर डाला जाता है। घरों के सामने भी नियमित सफाई पर जोर दिया जाता है।नगर निगम की नियमित सफाई व्यवस्था के साथ नागरिकों की भागीदारी का असर कॉलोनी की सड़कों और गलियों में साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि तीन दिन की बारिश के बावजूद पेपर मिल कॉलोनी में जलभराव की समस्या नहीं बनी।