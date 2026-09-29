Lucknow News: समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में बदहाल गर्ल्स वॉशरूम एवं पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने डीएसडब्ल्यू प्रो. अमिता कनौजिया को ज्ञापन सौंपा। प्रो. अमिता ने तत्काल संबंधित कर्मचारी को बुलाकर समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में राणा सुधांशु शर्मा, हर्षिता, तुषार वर्मा व रागिनी आदि मौजूद रहे।