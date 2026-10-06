Lucknow News: बारूदखाना के एसए अपार्टमेंट पर फैसला नहीं, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार

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अंतिम रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण एलडीए ने आवंटियों की ओर से कराई गई निजी एजेंसी की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर भी कोई निर्णय नहीं लिया है। निजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीब 87 लाख रुपये खर्च कर मरम्मत कराने के बाद अपार्टमेंट को रहने योग्य बनाया जा सकता है।एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने कहा कि निजी एजेंसी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एलडीए की अधिकृत सेफ्टी ऑडिट एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि यदि रिपोर्ट में मरम्मत के बाद भवन को सुरक्षित बनाने की बात सामने आती है तो बिल्डर को शमन मानचित्र पास कराने, अनधिकृत निर्माण हटाने और सुरक्षा संबंधी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए जाएंगे। इन सभी कार्यों के बाद ही भवन में रहने की अनुमति दी जाएगी। यदि रिपोर्ट में मरम्मत के बाद भी भवन को असुरक्षित बताया गया तो उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा।इस बीच अपार्टमेंट की फाइल एलडीए में नहीं मिलने और बिल्डर की ओर से अपने खर्च पर मरम्मत कराने का प्रस्ताव दिए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बिल्डर और अवैध निर्माण कराने वाले इंजीनियर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, बिल्डर की ओर से एलडीए अधिकारियों पर शासन स्तर से दबाव भी बनवाया गया है। इसी वजह से सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में देरी की बात सामने आ रही है।एक सप्ताह पहले एसए अपार्टमेंट का एक पिलर दरक गया था, जिससे भवन के ढहने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद वहां रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया। एलडीए की विशेष टीम ने जैक लगाकर भवन को अस्थायी मजबूती देने का काम शुरू किया। यह काम चार दिन में पूरा हुआ। एलडीए के मुताबिक, अस्थायी मजबूती इसलिए दी गई ताकि लोग फ्लैटों से जरूरी और कीमती सामान निकाल सकें।