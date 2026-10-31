फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Natkheda Road in poor condition following sewer excavation

Lucknow News: सीवर खोदाई के बाद नटखेड़ा रोड बदहाल

Sat, 31 Oct 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Natkheda Road in poor condition following sewer excavation
सीवर खोदाई के बाद नटखेड़ा रोड बदहाल।
लखनऊ। आलमबाग स्थित नटखेड़ा रोड पर सीवर कार्य के लिए हुई खोदाई से सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश से स्थिति और बिगड़ गई है। बाजार में दुकानों के बाहर पानी भरने से ग्राहकों और राहगीरों को दिक्कत हो रही है।
विज्ञापन

आलमबाग नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष अरोड़ा ने बताया कि कुछ दिन पहले सड़क निर्माण शुरू होने की बात हुई थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। अब त्योहारों को लेकर बाजार में भीड़ रहती है, लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति और जलभराव से ग्राहक परेशान हो रहे हैं। दुकानों में कपड़ों सहित अन्य सामान का स्टॉक भरा है। त्योहार पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है, लेकिन खराब सड़क के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। व्यापार मंडल ने मांग की है कि दिवाली से पहले सड़क की मरम्मत और जलभराव का समाधान कराया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed