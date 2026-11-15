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Lucknow News: ओटीएस से नगर निगम को मिले 24.82 करोड़ रुपये

Sun, 15 Nov 2026 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:15 AM IST
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Municipal Corporation receives Rs 24.82 crore from OTS
लखनऊ। एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना से नगर निगम को 24.82 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। योजना के तहत करदाताओं को 10.31 करोड़ रुपये के ब्याज में छूट मिली। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि योजना के लिए कुल 24,920 आवेदन मिले। इनमें से 10,640 ने रकम जमा की। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि अंतिम दिन शनिवार को 1144 आवेदन आए। 210 करदाताओं ने 35.63 लाख रुपये जमा किए। कुल आवेदनों में से 249 निरस्त किए गए। जिन करदाताओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं वे 15 दिसंबर तक भुगतान कर सकते हैं। अब गृहकर के ब्याज में छूट नहीं मिलेगी। नगर निगम नियमानुसार वसूली करेगा।
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