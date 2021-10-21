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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Mother Siddhidatri bestows spiritual powers (siddhi) and strength (shakti).

Lucknow News: सिद्धी और शक्ति प्रदान करने वाली हैं मां सिद्धिदात्री

Tue, 20 Oct 2026 02:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:00 AM IST
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Mother Siddhidatri bestows spiritual powers (siddhi) and strength (shakti).
लखनऊ। नवरात्र के अंतिम दिन चौक स्थित मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने माता के दर्शन किए। महंत स्वामी श्री विवेकानंद गिरी ने बताया कि मां दुर्गा का नौवां रुप मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने वाली हैं। मीडिया प्रभारी अभय उपाध्याय ने बताया कि महंत विवेकानंद गिरी, बिहार बोधगया मठ से आए कमलानंद गिरि बाबा, आदर्श मिश्रा, अनु मिश्रा, विनय गुप्ता और प्रबंधक देवराज सिंह ने कन्याओं का पूजन कर भोग अर्पित किया। नवरात्र के दौरान मंदिर में 432 बच्चों का मुंडन और 267 बच्चों का कर्णछेदन संस्कार हुआ।
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