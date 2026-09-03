Mohanlalganj: बंद कमरे का ताला तोड़ 14 बकरियां चुरा ले गए चोर, डिजायर कार में भरकर भाग निकले

चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हुलासखेड़ा गांव में बीती रात चोरों ने बंद कमरे का ताला तोड़कर 14 बकरियां चोरी कर लीं।

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चोर बकरियों को पीली नेमप्लेट लगी डिजायर कार में लादकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।हुलासखेड़ा निवासी मतनू रावत के मुताबिक, उन्होंने बकरियों को कमरे में बंद किया था। रात में चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे और एक-एक कर 14 बकरियां कार में लाद ले गए। सुबह जानकारी होने पर हड़कंप मच गया।सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरी की पूरी वारदात सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद रात में पुलिस की गश्त नजर नहीं आती।