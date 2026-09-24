Lucknow News: सांकेतिक भाषा दिवस पर रैली के साथ मूक अभिनय
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:42 AM IST
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर जागरूकता रैली और मूक अभिनय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना था।
कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय के श्रवण बाधितार्थ विभाग ने आयोजित किया। इसके तहत सुबह प्रशासनिक भवन से बुद्धेश्वर चौराहा तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने आम नागरिकों को सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बधिर विद्यार्थियों ने एक मूक अभिनय प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति के माध्यम से बधिर समुदाय के जीवन और समान अवसर की आवश्यकता को दर्शाया गया। अधिष्ठाता शैक्षणिक वीके सिंह ने कहा कि सांकेतिक भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सभी कर्मचारियों को सीखना चाहिए। कार्यक्रम में कई शिक्षक, दुभाषिये और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय के श्रवण बाधितार्थ विभाग ने आयोजित किया। इसके तहत सुबह प्रशासनिक भवन से बुद्धेश्वर चौराहा तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने आम नागरिकों को सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बधिर विद्यार्थियों ने एक मूक अभिनय प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति के माध्यम से बधिर समुदाय के जीवन और समान अवसर की आवश्यकता को दर्शाया गया। अधिष्ठाता शैक्षणिक वीके सिंह ने कहा कि सांकेतिक भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सभी कर्मचारियों को सीखना चाहिए। कार्यक्रम में कई शिक्षक, दुभाषिये और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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