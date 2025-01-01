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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Middlemen involved in the assault on an EMT have come under the police radar and have since been sent to jail.

Lucknow News: ईएमटी की पिटाई के मामले में पुलिस के रडार पर आए पहले जेल भेजे गए दलाल

Tue, 20 Oct 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:59 AM IST
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Middlemen involved in the assault on an EMT have come under the police radar and have since been sent to jail.
लोहिया संस्थान के बाहर हुई थी मारपीट।
लखनऊ। लोहिया संस्थान में सरकारी एंबुलेंस के चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) की पिटाई के मामले में पुलिस ने दलालों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस मरीजों की शिफ्टिंग में दलाली के आरोप में चार साल पहले जेल भेजे जा चुके लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं, प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए बुलाने के बावजूद एंबुलेंसकर्मी सोमवार को पुलिस के पास नहीं पहुंचे।
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अयोध्या निवासी शिव रतन को दिल की गंभीर बीमारी थी। स्थानीय डॉक्टरों की सलाह पर परिजन शनिवार सुबह करीब छह बजे 108 एंबुलेंस से उन्हें केजीएमयू के लारी कॉर्डियोलॉजी पहुंचे, लेकिन बेड नहीं मिला। इसके बाद एंबुलेंस चालक मरीज को लेकर लोहिया संस्थान की इमरजेंसी पहुंचा। परिजन भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, तभी ईएमटी जितेंद्र शर्मा के सीयूजी नंबर पर फोन आया। फोन करने वाले ने मरीज की जानकारी मांगी और उसे बाहर लाने को कहा। जितेंद्र ने जानकारी देने से मना कर दिया।
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आरोप है कि इसके बाद तीन दलाल एंबुलेंस के पास पहुंचे और जितेंद्र की लात-घूंसों से पिटाई कर दी। उनकी आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। ईएमटी ने पुलिस को तहरीर देकर मरीजों की शिफ्टिंग करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की मांग की है।
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लोहिया संस्थान प्रशासन ने घटना की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी है। लोहिया चौकी इंचार्ज विश्वदीपक के मुताबिक, पीड़ित पक्ष को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सोमवार को बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे।
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