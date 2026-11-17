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मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए छोटे उद्यमियों और वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने जिम्मेदार ऋण वितरण, उचित ब्याज दर और ग्राहक हितों की सुरक्षा पर जोर दिया। आईआईएम बंगलूरू के प्रो. एमएस श्रीराम ने माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को बदलते परिवेश के अनुरूप नवाचार अपनाने की सलाह दी।एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक दीपेश राज ने एमएसएमई ऋण में संभावित जोखिमों के प्रति संस्थाओं को सचेत किया। उपमा के सीईओ सुधीर सिन्हा ने कहा कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य केवल ऋण देना नहीं, बल्कि लोगों का आर्थिक सशक्तीकरण होना चाहिए।सम्मेलन में एमएसएमई ऋण, जिम्मेदार ऋण वितरण और मानव संसाधन प्रबंधन पर तीन परिचर्चाएं हुईं। विशेषज्ञों ने ब्याज दरों में कमी, ऋण की शर्तों में पारदर्शिता और ग्राहकों की भुगतान क्षमता के अनुसार ऋण देने पर जोर दिया।इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक एस. किरण को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को सहयोग देने के लिए सम्मानित किया गया। उपमा के चेयरमैन मुकुल जैसवाल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक गोविंद सिंह ने भी विचार रखे। सम्मेलन का समापन पूर्व डीजीपी राजेंद्र पाल सिंह, पहल की प्रबंध निदेशक पूर्वी भवसार और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ संजीव सिंघा की मौजूदगी में हुआ।