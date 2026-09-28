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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Members of the National Human Rights Commission visited Hazratganj Police Station and sought feedback from complainants.

Lucknow News: हजरतगंज थाने पहुंचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, जानी फरियादियों की प्रतिक्रिया

Mon, 28 Sep 2026 03:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 03:03 AM IST
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Members of the National Human Rights Commission visited Hazratganj Police Station and sought feedback from complainants.
लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो रविवार दोपहर हजरतगंज थाने पहुंचे। यहां उन्होंने थाने की व्यवस्था देखी। साथ ही फरियादियों की प्रतिक्रिया भी जानी। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, फरियादी रजिस्टर और दस्तावेजों के रखरखाव का अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने डे अफसर के कक्ष में जाकर देखा कि फरियादियों के कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, पुलिस ने कितनी फरियादों का निस्तारण किया गया और फरियादियों की प्रतिक्रिया क्या रही। उन्होंने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से भी बातचीत की। प्रियंक एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से लखनऊ आए थे।
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