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गोपी ने बताया कि रविवार रात अमित घर आ रहे थे। घर के पास अमित का किशन शर्मा से पान-मसाला खिलाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि गाली-गलौज का विरोध करने पर किशन ने अमित की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा और आरोपी भाग निकला। गोपी ने बताया सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और भाई को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। इसके बाद थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास व अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी पर इससे पहले 2016 में भी पीजीआई थाने में ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

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तेलीबाग। पीजीआई के तेलीबाग स्थित भीमटोला खारिका निवासी गोपी गौतम ने रविवार रात एक युवक पर छोटे भाई अमित पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। घायल अमित की हालत गंभीर है। पीजीआई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।