Lucknow News: कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, 15 श्रमिक फंसे... 20 मकान खाली कराए

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इंस्पेक्टर ओमवीर चौहान ने बताया कि जैनुल ने जमीन किराये पर लेकर कबाड़ का गोदाम बना रखा है। इसमें 15 श्रमिक काम करते हैं। गोदाम से सटे मकान में रहने वाले सलमान के मुताबिक, रात करीब 2:30 बजे उनकी बहन की नींद खुली तो छत पर लगे सोलर पैनल से लपटें उठती दिखीं। बाहर निकलने पर मकान और गोदाम में आग लगी दिखाई दी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए और गोदाम में सो रहे श्रमिकों को बाहर निकाला। लोगों ने सबमर्सिबल से पानी निकालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें नहीं बुझीं और तेजी से फैलती गईं। गोदाम के बाहर खड़ा सैयद अयान का ई ऑटो भी जल गया।सूचना पर एफएसओ चौक पुष्पेंद्र कुमार दो दमकल गाड़ियों के साथ पहुंचे। आग की भयावहता देखते हुए हजरतगंज, आलमबाग समेत अन्य फायर स्टेशनों से 10 और गाड़ियां बुलाई गईं। इसी दौरान गोदाम में एक के बाद एक कई धमाके हुए।आग के दूसरे घरों तक फैलने की आशंका के चलते पुलिस ने आसपास के करीब 20 मकान खाली करा दिए। लोगों ने एहतियातन घरों से गैस सिलिंडर भी बाहर निकाल लिए। एफएसओ ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। जांच के बाद ही इसकी वजह पता चल सकेगी।शुक्रवार सुबह मोहल्ले के लोगों ने ठाकुरगंज थाने में तहरीर देकर गोदाम हटवाने की मांग की। उनका कहना है कि रिहायशी इलाके में यह गोदाम करीब 20 साल से संचालित है। यहां आग लगने से सलमान और अयान को नुकसान हुआ है। लोगों ने आशंका जताई कि भविष्य में ऐसी घटना से जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। इंस्पेक्टर ओमवीर चौहान ने उनकी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।