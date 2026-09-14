फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Madrasa administrator threatened by murder conspirator and his brother.

Lucknow News: मदरसा संचालक को हत्या के साजिशकर्ता व उसके भाई ने दी धमकी

Mon, 14 Sep 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Madrasa administrator threatened by murder conspirator and his brother.
लखनऊ। हजरतगंज के रिवेरा कॉलोनी निवासी कारोबारी व मदरसा संचालक इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश रचने वाले मदरसे के मैनेजर कारी बिलाल हाशमी और उसके भाई हिलाल हाशमी पर मदरसे में घुसकर गाली-गलौज व तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। आरोपी भाइयों के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हत्या की साजिश रचने के मामले में हजरतगंज पुलिस ने बिलाल हाशमी समेत छह लोगों को अगस्त में गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन


शिकायतकर्ता इरफान के अनुसार, जेल भेजे गए दुबग्गा के न्यू फरीदीपुर निवासी कारी बिलाल को कुछ समय बाद कोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद बिलाल और उसके भाई हिलाल ने उन्हें फोन कर मदरसे पर कब्जा करने की नीयत से जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में इरफान ने पुलिस से शिकायत की थी। आरोप है कि 12 सितंबर को वह अपने मदरसे में बिजली का काम करवा रहे थे। इसी बीच बिलाल हाशमी और हिलाल हाशमी वहां पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए मदरसे में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी भाई वहां से भाग गए। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह चौहान ने बताया कि इरफान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed