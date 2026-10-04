लखनऊ: घरों के साथ पार्कों और स्टेडियम तक पहुंचा गोमती का उफान, हनुमान धाम-फूड वैली तक जलभराव; तस्वीरें

गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बीकेटी तहसील के लासा, बहादुरपुर, सुल्तानपुर, अकड़िया मऊ समेत आसपास के गांवों में भरा पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन पीड़ितों की मुश्किल अभी कम नहीं हुई है। प्रभावित परिवारों के आवागमन व लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए 30 नावों की व्यवस्था की गई है। चार राहत शिविर एवं सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। यहां प्रभावित लोगों को भोजन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डीएम विशाख जी ने लगातार दूसरे दिन संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार के साथ नाव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। डीएम ने राहत कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने देने के निर्देश दिए।



डीएम ने बताया कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को राहत किट भी दी जा रही है। डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी प्रभावित गांवों में पहुंच कर वहां आवश्यक दवाओं की किट और क्लोरीन की गोलियां बांटी हैं। पशुपालन विभाग ने पशुओं के लिए हरे चारे और भूसे की व्यवस्था की है। पशु चिकित्सकों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर पशुओं का उपचार कर रही हैं।



जिलाधिकारी ने राहत शिविरों और आपदा राहत सामग्री भंडारण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। प्रभावित क्षेत्रों में तैनात राजस्व, स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग के कर्मचारियों से राहत कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों को जरूरत के अनुसार अतिरिक्त नाव और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।