लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के कटरा बक्कास गांव में सोमवार दोपहर करीब दो बजे जमीन की पैमाइश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आलमबाग निवासी सरदार सुखविंदर सिंह ने लाइसेंसी पिस्टल से कटरा बक्कास निवासी नईम (38) पर गोली चला दी। तीन गोलियां लगने से नईम घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। घायल को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

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