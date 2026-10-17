लखनऊ: फैजुल्लागंज को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति, आईआईएम से पक्कापुल तक बनेगा 5.5 किमी लंबा तटबंध

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बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आईआईएम रोड से खदरा होते हुए पक्कापुल (हार्डिंग ब्रिज) तक गोमती नदी के बाएं तट पर लगभग 5.5 किमी लंबे पक्के तटबंध का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही गोमती नदी के बैकफ्लो को रोकने और नालों से सुचारू जल निकासी के लिए 12 नए फ्लड पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। न्याय विहार से एल्डिको ड्रेन तक आधुनिक जल निकासी नेटवर्क बिछाया जाएगा। बैठक के दौरान रिपोर्ट भी पेश की गई।इसके मुताबिक गोमती का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार जाने व फैजुल्लागंज का भू-स्तर नदी के सामान्य स्तर से नीचे होने के कारण 21 मुहल्लों के करीब 6,500 परिवार(38 हजार से अधिक आबादी) प्रभावित हुए थे। प्रशासन की ओर से तत्परता दिखाते हुए 16 बाढ़ राहत चौकियां, आठ आश्रय स्थल बनाए गए तथ्ज्ञा एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमों ने नावों व मोटरबोटों के जरिए बचाव कार्य चलाया। प्रभावितों के बीच 11,275 राहत खाद्य किट, 67,800 लंच पैकेट और 1.18 लाख लीटर से अधिक पेयजल वितरित किया गया। इसके अलावा 46 मेडिकल टीमों ने घर-घर जाकर हजारों मरीजों का उपचार किया और बड़े पैमाने पर फॉगिंग व एंटी-लार्वा का छिड़काव कराया गया।लखनऊ के नागरिकों को जलभराव की समस्या से स्थायी मुक्ति दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में तटबंध निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विकास को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।आपदा की इस घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ है। फैजुल्लागंज में बाढ़ की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थाई कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जाएगा।-