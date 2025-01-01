Lucknow News: टायर फटने से पलटा लोडर, दो महिलाओं की मौत, पांच घायल

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निगोहां गांव निवासी राजगीर संदीप के सात वर्षीय बेटे आर्यन का मुंडन संस्कार था। इसके लिए परिवार के लोग लोडर से बख्शी का तालाब स्थित चंद्रिका देवी मंदिर गए थे। सोमवार शाम करीब चार बजे लौटते समय रैथा अंडरपास के पास अचानक टायर फट गया। इससे लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया।हादसे के बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची सैरपुर पुलिस ने एंबुलेंस से सभी घायलों को राम सागर मिश्र अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने मीरा और रामकुआरा को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे में चालक जितेंद्र कुमार और आर्यन सुरक्षित रहे। सैरपुर एसओ मनोज कुमार ने बताया कि मामले में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है।राम सागर मिश्र अस्पताल में भर्ती घायलों के मुताबिक, हादसे के समय लोडर की रफ्तार सामान्य थी और सभी आराम से बैठे थे। अचानक तेज धमाके की आवाज हुई और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। झटके से लोग हवा में उछलकर इधर-उधर जा गिरे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पता चला कि टायर फटने से हादसा हुआ था।हादसे में नन्हा देवी (65), प्रभावती (55), सपना (37), नीरज कुमारी (45) और संदीप (48) घायल हुए हैं।