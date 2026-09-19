Lucknow News: पंजीकरण धनराशि के लिए दो बैंकों से ऋण सुविधा शुरू

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भूखंड, भवन, फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियों की पंजीकरण धनराशि के लिए दो बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। प्राधिकरण ने पंजाब नेशनल बैंक के बाद अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सुविधा से आवेदकों को पंजीकरण धनराशि के लिए बैंक ऋण लेना आसान होगा। वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त बैंकिंग विकल्प मिलेगा। यह भी बताया कि पहले बैंक केवल संपत्ति आवंटन के बाद शेष धनराशि के लिए ऋण देते थे। पंजीकरण धनराशि के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नई व्यवस्था इस आर्थिक बाधा को दूर करेगी। वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि संपत्ति आवंटित होने पर शेष धनराशि के लिए ऋण प्रक्रिया सरल होगी। इससे कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। यदि आवंटन नहीं होता है तो एलडीए द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि संबंधित बैंक को वापस कर दी जाएगी। यह धनवापसी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और आवेदकों के हितों की रक्षा करेगी।