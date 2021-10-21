फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lawyer fired upon during parking dispute, survives

Lucknow News: पार्किंग विवाद में अधिवक्ता पर फायरिंग, बची जान

Tue, 20 Oct 2026 01:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 20 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Lawyer fired upon during parking dispute, survives
गोसाईंगंज। अंसल स्थित होटल सेंट्रम में डांडिया नाइट के दौरान पार्किंग विवाद में अधिवक्ता पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए हैं।
विज्ञापन

एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव के मुताबिक, सरोजनीनगर के सूरज पल्ली निवासी अधिवक्ता युवराज गुप्ता शनिवार शाम दोस्त निमिष गौड़ के साथ आयोजन में पहुंचे थे। रात करीब 12 बजे होटल के बाहर वह एसयूवी के पीछे अपनी कार खड़ी कर रहे थे। तभी एसयूवी सवार बीबीडी के गोयल एनक्लेव निवासी यशराज जायसवाल उनसे भिड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर यशराज ने पिस्तौल निकालकर युवराज पर तान दी और फायरिंग कर दी। युवराज बच गए। उनकी तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल अवैध पिस्तौल और दो कारतूस मिले हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed