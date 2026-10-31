फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Launch of 'Welcome to Cockroachland'

Lucknow News: वेलकम टू कॉकरोचलैंड का विमोचन

Sat, 31 Oct 2026 02:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Launch of 'Welcome to Cockroachland'
लखनऊ। साझी दुनिया की ओर से शुक्रवार को यूपी प्रेस क्लब में लेखक अनूप मणि त्रिपाठी के व्यंग्य संग्रह ''''वेलकम टू कॉकरोचलैंड'''' का विमोचन हुआ। साहित्यकार शिवमूर्ति, प्रो. रमेश दीक्षित, प्रो. रूपरेखा वर्मा और हाफिज किदवई ने विमोचन किया। विमोचन के बाद पुस्तक पर परिचर्चा भी हुई। मुख्य वक्ता शिवमूर्ति ने व्यंग्य को साहित्य की मारक विधा बताया जो समाज के कलेजे में छेद करती है। दयाशंकर राय ने कहा कि व्यंग्य सिर्फ हंसाए नहीं बल्कि करुणा और त्रासदी से रुलाए भी। हाफिज किदवई ने बताया कि संग्रह की हर कहानी की एक प्रस्तावना है। लेखक अनूप मणि त्रिपाठी ने रचना अनुभव साझा किए और ''''इन दिनों'''' कहानी का व्यंग्य पाठ किया। साझी दुनिया की ओर से प्रो. रूपरेखा वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed