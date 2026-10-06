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Lucknow News: ठेकेदार के घर से नाै लाख के जेवर और 50 हजार रुपये चोरी

Tue, 06 Oct 2026 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 06 Oct 2026 02:58 AM IST
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Jewelry worth 9 lakh and 50,000 in cash stolen from contractor's house
चोरी की घटना के बाद बिखरा पड़ा सामान।
तालकटोरा। आलमनगर के बदशाहखेड़ा निवासी बिजली ठेकेदार शैलेंद्र कुमार के मकान का ताला तोड़कर चोर शनिवार रात करीब नौ लाख रुपये के जेवर और 50 हजार रुपये चुरा ले गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
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शैलेंद्र के मुताबिक, वह ऐशबाग निवासी प्रमोद के मकान की ऊपरी मंजिल में किराये पर रहते हैं। शनिवार शाम करीब चार बजे वह परिवार के साथ उन्नाव स्थित अपने गांव हरौनी नारायणपुर गए थे। रविवार सुबह मकान मालिक ऊपर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। कमरे में सामान बिखरा था और अलमारी खुली पड़ी थी। टीवी और पंखा भी चालू थे। सूचना मिलने पर वह घर पहुंचे। अलमारी में रखे करीब नौ लाख रुपये के जेवर और 50 हजार रुपये गायब थे। इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध नजर आए हैं। उनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
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