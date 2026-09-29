Lucknow News: इस्माइलगंज सर्विस लेन की सड़क धंसी, सीएम से शिकायत

लखनऊ। अयोध्या रोड पर इस्माइलगंज सर्विस लेन पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें हुईं। पूर्व पार्षद रुद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि अयोध्या रोड पर इस्माइलगंज सर्विस लेन पर आए दिन सड़क जगह-जगह बैठ जाती है। एक गड्ढा ठीक किया जाता है, इस बीच नए गड्ढे हो जाते हैं। संबंधित विभाग को इस्माइलगंज के आसपास सर्विस रोड के गंभीरता से तकनीकी जांच कर स्थायी समाधान करना चाहिए।

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