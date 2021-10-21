Lucknow News: इंस्पायर योजना...आवेदन में लखनऊ अव्वल

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लखनऊ। कक्षा छह से 12 तक विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार की इंस्पायर मॉनक 2026-27 योजना में मंडल में लखनऊ सबसे आगे है। जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि इस बार लखनऊ में 6,682 नामांकन के साथ लखनऊ पहले और 5609 नामांकन के साथ लखीमपुर दूसरे स्थान पर है। बता दें कि नामांकन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 10 अक्तूबर थी। इसके अलावा हरदोई में 5606, उन्नाव में 4699, सीतापुर में 4334, रायबरेली में 2694 आवेदन हुए हैं। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि अभिभावक अपना खाता अपडेट रखें। खाता अपडेट न होने से सहायता राशि खाते में नहीं आ पाएगी।