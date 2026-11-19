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संस्थान के कमल सभागार में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. खन्ना ने बताया कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी), नई दिल्ली ने यह स्वदेशी जांच किट विकसित की है। इसका उद्देश्य डेंगू की शुरुआती पहचान को सस्ता और सुलभ बनाना है। इससे महंगी आयातित जांच किटों पर निर्भरता भी घटेगी। उन्होंने इस पहल में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की दूरदर्शी सोच और योगदान का उल्लेख किया।एनबीआरआई निदेशक डॉ. जबीर अहमद ने वैज्ञानिक अनुसंधान को समाज की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया। इस अवसर पर संस्थान और ग्रीन फाउंडेशन, इंफाल के बीच पुष्पीय फसलों के क्षेत्रीय परीक्षण के लिए समझौता भी हुआ।एनबीआरआई की वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों में विज्ञान के लिए 16 नई पादप प्रजातियों की खोज प्रमुख रही। इनमें 10 लाइकेन और छह फूल वाले पौधों की प्रजातियां हैं। टमाटर की भंडारण अवधि बढ़ाने, चावल में आर्सेनिक का संचय घटाने और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर भी शोध हुआ। गुलदाउदी की दो नई किस्में विकसित की गईं। वर्षभर में 185 शोधपत्र प्रकाशित हुए। समारोह में वार्षिक रिपोर्ट और हिंदी पत्रिका ''विज्ञान वाणी'' का विमोचन तथा उत्कृष्ट शोध, पेटेंट और प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार भी दिए गए।