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रामकृष्ण मठ के पांच दिवसीय शताब्दी समारोह का पहला दिन निरालानगर स्थित मठ परिसर में सुबह 8 बजे।

विज्ञान प्रदर्शनी

54वीं जिलास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सिटी स्टेशन के निकट राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे।

गोपाष्टमी

गोपाष्टमी पर जानकीपुरम की लक्ष्मण गोशाला में आयोजन सुबह 10 बजे।

अवध गोशाला समिति की ओर से गोपाष्टमी पर गो पूजन एवं हवन चौक की अवध गोशाला बाग महानारायण में सुबह 11 बजे।

विधानसभा भ्रमण

ग्लोबल नेटवर्क ऑन चाइल्ड पार्टिसिपेशन की ओर से श्रावस्ती, चित्रकूट एवं लखनऊ के बच्चों का विधानसभा भ्रमण दोपहर 12 बजे।

टूर्नामेंट

सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान की ओर से 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट सीएसआईआर के क्षितिज लान में 3 बजे।

जश्न

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की ओर से जश्न कार्यक्रम गोमतीनगर के उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम में दोपहर 3 बजे।



शक्ति सम्मान

अवध लेडीज क्लब लखनऊ के 90 वर्ष पूरे होने पर अवध शक्ति सम्मान समारोह विक्रमादित्य मार्ग के अवध लेडीज क्लब परिसर में दोपहर 3:30 बजे।

नृत्य-संगीत

बिरजू महाराज कथक संस्थान की ओर से नृत्य-संगीत कार्यक्रम रुनझुन का आयोजन कैसरबाग के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में शाम 5 बजे।

दीपावली मिलन

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से चित्रगुप्त पूजन व दीपावली मिलन समारोह गोमतीनगर के कबीर पीस मिशन सभागार विपुल खंड में शाम 5:30 बजे।

नाटक

जन्मशती समारोह के तहत संगीत नाटक अकादमी-गोमतीनगर के संत गाडगे प्रेक्षागृह में नाटक का मंचन शाम 7 बजे।

खेल

ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से।

वीमेंस प्रो वाॅलीबॉल लीग इकाना स्टेडियम के इंडोर हॉल में शाम 5 बजे से।

शताब्दी समारोह