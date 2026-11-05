Lucknow News: सिटी में आज

विज्ञापन



केजीएमयू में टीचर्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक प्रशासनिक ब्लाॅक में दोपहर 3 बजे से।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की पार्टी के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों के साथ बैठक माल एवेन्यू के बसपा कार्यालय में सुबह 11 बजे।

दीपावली मेला

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से दिव्य दीपावली मेला जवाहर भवन-इंदिरा भवन परिसर में सुबह 11 बजे।

शुभारंभ

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में थ्रीडी प्रिंटिंग लैब का शुभारंभ दोपहर 1 बजे।

पुस्तक विमोचन

यादगार-ए-हुसैनी की ओर से सैयद उल उलेमा मीडिया सेंटर का शुभारंभ और पुस्तक का विमोचन इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद में दोपहर 2:30 बजे।

साहित्यिक संस्था नवसृजन की ओर से त्रिवेणी प्रसाद दूबे व रमा दूबे की पुस्तकों का विमोचन हिंदी संस्थान के निराला सभागार में दोपहर 3 बजे।

युवा उत्सव

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से मंडलीय युवा उत्सव गोमतीनगर के लखनऊ पब्लिक पीजी कॉलेज विनम्र खंड में सुबह 11 बजे।

नाटक

रंगनाद की ओर से पंचलाइट नाटक का मंचन तोपखाना में माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रेक्षागृह में दोपहर 12:30 बजे।

परिचर्चा

नेताजी सुभाषचंद्र बोस पीजी कॉलेज में जलवायु परिवर्तन के दौर में द्वीपों का भविष्य विषय पर परिचर्चा सुबह 11 बजे।

खेल

अंडर-12 आइटा चैंपियनशिप कल्याणपुर के आदिलनगर स्थित केसरी टेनिस अकादमी में सुबह 9 बजे से।

ला-मार्टीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट बेकर्स ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से।

बैठक