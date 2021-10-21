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Lucknow News: सिटी में आज

Tue, 20 Oct 2026 01:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:57 AM IST
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In the city today
विजयदशमी
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-प्रताप परिषद की ओर से अयोध्या रोड स्थित शक्तिनगर में विजयदशमी पर शस्त्र पूजन सुबह 10 बजे से।

-भारतीय क्षत्रिय समाज की ओर से शस्त्र पूजन सीएमएस विशालखंड में सुबह 11:30 बजे।

रावण दहन
-ऐशबाग रामलीला ग्राउंड, महानगर, माैसमगंज, सदर आदि जगहों पर रावण दहन शाम 6 बजे से।

शोभायात्रा
-राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति की ओर से विजयदशमी शोभायात्रा 1090 चाैराहे से सुबह 8 बजे।
विसर्जन
-दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन झूलेलाल पार्क के घाटों पर समय सुबह 7 बजे से।


समारोह
-डाॅ. लक्ष्मीशंकर मिश्र निशंक जयंती समारोह उप्र हिंदी संस्थान के निराला सभागार में दोपहर 3:30 बजे।
खेल
कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के तहत यूपी और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।
ला-मार्टीनिटर फुटबॉल लीग ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित बेकर्स ग्राउंड पर शाम चार बजे से।
कार्यक्रम 21 अक्तूबर
स्मृति दिवस
पुलिस स्मृति दिवस समारोह पुलिस लाइन में दोपहर 3:55 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे।
खेल
कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के तहत यूपी और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।
ला-मार्टीनिटर फुटबॉल लीग ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित बेकर्स ग्राउंड पर शाम चार बजे से।
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