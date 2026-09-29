Lucknow News: सिटी में आज

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-संस्कृति निदेशालय के सहयोग से यूपी रंग लोक नृत्य के संग कार्यक्रम कैसरबाग के बलराज साहनी सभागार में शाम 6 बजे।



सम्मान समारोह

-सीएसआईआर के 85वां स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह संस्थान के उत्सव हाल में दोपहर 2:30 बजे।



कला आचार्य

-राज्य ललित कला अकादमी एवं कला निकेतन सोसाइटी की ओर से कला आचार्य प्रदर्शनी कैसरबाग के ललित कला अकादमी परिसर लाल बारादरी भवन में शाम 4:30 बजे।



चित्रकला प्रतियोगिता

-जनपदस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता विकासनगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में दोपहर 12 बजे।



लखनपुरी उत्सव

-लखनपुरी उत्सव के तहत लखनपुरी सांस्कृतिक विषय पर परिचर्चा गोमतीनगर के अंतर राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 4 बजे।



हास्य कवि सम्मेलन

-सीएसआईआर के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित हिंदी पखवाड़ा के समापन पर हास्य कवि सम्मेलन सीएसआईआर-सीडीआरआई के मुख्य प्रेक्षागृह में दोपहर 3 बजे।



फोक म्यूजिक

-भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से डाॅ. शिखा भदाैरिया का फोक म्यूजिक कार्यक्रम कैसरबाग स्थित रायउमानाथ बली प्रेक्षागृह में शाम 7 बजे।



जागरूकता

-कार्डियोलाॅजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से विश्व हृदय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम होटल द सेंट्रम में शाम 4:30 बजे से।

खेल

जिलास्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह 10:30 बजे से।

लोक नृत्य