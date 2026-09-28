Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:58 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:58 AM IST
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नाट्य प्रस्तुति
भारतीय नारी सम्मान व बाल विकास संस्थान के 25वें स्वर्ण जयंती पर नवीनतम नाट्य प्रस्तुति पंचवटी कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में 6:30 बजे।
स्मृति समारोह
उत्तर प्रदेशीय पासी जागृति मंजल लखनऊ की ओर से महाराजा लाखन पासी स्मृति समारोह बीरबल साहनी मार्ग स्थित लाखन पासी स्मृति उपवन में सुबह 11 बजे।
कला उत्सव
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से मंडलीय कला उत्सव बंगला बाजार एल्डिको स्थित पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में सुबह 11 बजे से।
संवाद व जागरूकता
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता व संवाद कार्यक्रम काकोरी ब्लॉक के मुबारकपुर ग्राम पंचायत में दोपहर 1 बजे से।
सीडीसी लॉन्च
मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) कार्यक्रम हॉस्पिटल के दूसरे तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 12:30 बजे से।
नियुक्ति पत्र वितरण
उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण गोतमीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में सुबह 10 बजे से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे।
संगोष्ठी
समाजवादी छात्र सभा लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई की ओर से भगत सिंह की जयंती पर संगोष्ठी विवि के द्वार संख्या एक पर दोपहर 1 बजे से।
खेल
ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले यूपी बैडमिंटन अकादमी सुबह 10:30 बजे से।
विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला 1090 चौराहे स्थित सेज ग्राउंड में शाम 6 बजे से।
विज्ञापन
भारतीय नारी सम्मान व बाल विकास संस्थान के 25वें स्वर्ण जयंती पर नवीनतम नाट्य प्रस्तुति पंचवटी कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में 6:30 बजे।
स्मृति समारोह
उत्तर प्रदेशीय पासी जागृति मंजल लखनऊ की ओर से महाराजा लाखन पासी स्मृति समारोह बीरबल साहनी मार्ग स्थित लाखन पासी स्मृति उपवन में सुबह 11 बजे।
कला उत्सव
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से मंडलीय कला उत्सव बंगला बाजार एल्डिको स्थित पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में सुबह 11 बजे से।
संवाद व जागरूकता
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता व संवाद कार्यक्रम काकोरी ब्लॉक के मुबारकपुर ग्राम पंचायत में दोपहर 1 बजे से।
सीडीसी लॉन्च
मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) कार्यक्रम हॉस्पिटल के दूसरे तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 12:30 बजे से।
नियुक्ति पत्र वितरण
उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण गोतमीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में सुबह 10 बजे से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे।
संगोष्ठी
समाजवादी छात्र सभा लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई की ओर से भगत सिंह की जयंती पर संगोष्ठी विवि के द्वार संख्या एक पर दोपहर 1 बजे से।
खेल
ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले यूपी बैडमिंटन अकादमी सुबह 10:30 बजे से।
विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला 1090 चौराहे स्थित सेज ग्राउंड में शाम 6 बजे से।