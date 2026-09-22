Lucknow News: शहर में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:40 AM IST
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पैदल यात्रा
अमर उजाला भारत का संकल्प कार्यक्रम के तहत 1090 से लोहिया पार्क तक पैदल यात्रा सुबह 7 बजे से।
नियुक्ति पत्र वितरण
उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हाॅल में सुबह 10:30 बजे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आएंगे।
पुलिस की पाठशाला
अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला अमीनाबाद स्थित महिला गर्ल्स इंटर काॅलेज में सुबह 11 बजे
वन्यजीव
दिवंगत प्रतीक यादव की स्मृति में महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव व परिजनों की ओर से जिराफ सुजाता को गोद लेने का कार्यक्रम लखनऊ चिड़ियाघर में दोपहर 2 बजे
प्रदर्शनी
माटी मा सोना हेराई गयो शीर्षक सोल एग्जिबिशन कैसरबाग स्थित राज्य ललित कला अकादमी में शाम 5 बजे से।
व्याख्यान
प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से पंचकन्या पर डाॅ. सोनल मान सिंह का व्याख्यान छावनी स्थित सूर्या ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे।
नाट्य प्रस्तुति
महाराजा बिजली पासी की गाैरवगाथा पर नाट्य प्रस्तुति भारतेंदु नाट्य अकादमी में शाम 6:30 बजे
गणपति महोत्सव
मनाैतियों के राजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर शाम 7 बजे।
गणपति महोत्सव के तहत खाटू श्याम झांकी व भजन संध्या दीपक पार्क कल्याणपुर में शाम 7 बजे से।
खेल
ऑल इंडिया वीमेंस प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह नौ बजे से।
सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह नौ बजे से।
भारतीय पुरुष कुश्ती टीम के ट्रायल सरोजनीनगर स्थित साई सेंटर में सुबह 11 बजे से।
विज्ञापन
अमर उजाला भारत का संकल्प कार्यक्रम के तहत 1090 से लोहिया पार्क तक पैदल यात्रा सुबह 7 बजे से।
नियुक्ति पत्र वितरण
उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हाॅल में सुबह 10:30 बजे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आएंगे।
पुलिस की पाठशाला
अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला अमीनाबाद स्थित महिला गर्ल्स इंटर काॅलेज में सुबह 11 बजे
वन्यजीव
दिवंगत प्रतीक यादव की स्मृति में महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव व परिजनों की ओर से जिराफ सुजाता को गोद लेने का कार्यक्रम लखनऊ चिड़ियाघर में दोपहर 2 बजे
प्रदर्शनी
माटी मा सोना हेराई गयो शीर्षक सोल एग्जिबिशन कैसरबाग स्थित राज्य ललित कला अकादमी में शाम 5 बजे से।
व्याख्यान
प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से पंचकन्या पर डाॅ. सोनल मान सिंह का व्याख्यान छावनी स्थित सूर्या ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे।
नाट्य प्रस्तुति
महाराजा बिजली पासी की गाैरवगाथा पर नाट्य प्रस्तुति भारतेंदु नाट्य अकादमी में शाम 6:30 बजे
गणपति महोत्सव
मनाैतियों के राजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर शाम 7 बजे।
गणपति महोत्सव के तहत खाटू श्याम झांकी व भजन संध्या दीपक पार्क कल्याणपुर में शाम 7 बजे से।
खेल
ऑल इंडिया वीमेंस प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह नौ बजे से।
सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह नौ बजे से।
भारतीय पुरुष कुश्ती टीम के ट्रायल सरोजनीनगर स्थित साई सेंटर में सुबह 11 बजे से।