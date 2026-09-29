Lucknow News: पिलर टूटने से हिली अवैध एसए अपार्टमेंट की इमारत

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एलडीए की टीम ने इमारत को कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से अपार्टमेंट के 50 मीटर के दायरे का इलाका सील कर सामने की बिल्डिंग भी खाली करा दी गई।एसए अपार्टमेंट के 24 फ्लैटों में करीब 150 लोग रहते हैं। स्थानीय निवासी वकील अहमद ने साथी शहाबुद्दीन के साथ मिलकर वर्ष 2010 में बिल्डिंग बनवाई थी। पहले तल पर रहने वाली डीएम कार्यालय में कार्यरत ज्योति के फ्लैट के नीचे का पिलर टूटा है। घटना के समय वह ऑफिस में थीं। घर पर उनके पति थे। दूसरे तल पर मसूद जिलानी और तीसरी मंजिल पर आसिफ हाशमी परिवार के साथ रहते हैं। अपार्टमेंट में रहने वालों ने बताया कि अचानक तेज कंपन हुआ। इसके बाद जो जिस हालत में था वैसे ही बाहर निकल आया। दरवाजा बंद करने का भी विचार नहीं आया। 25 परिवारों की नकदी, जेवर समेत सारा सामान भीतर कैद है।बिल्डर ने प्रथम तल पर अपना कार्यालय भी बना रखा है। हालांकि, घटना के बाद कर्मचारी दफ्तर बंद कर भाग निकले। स्थानीय लोगों की सूचना पर इंस्पेक्टर वजीरगंज मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद डीएम विशाख जी और जेसीपी कानून व्यवस्था बबलू कुमार पहुंचे। एलडीए, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया। आननफानन ईंटें मंगवाकर बिल्डिंग को सहारा दिया गया। महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया। देर रात एलडीए ने पिलर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया।पेंट हाउस बनने के बाद बढ़ी दिक्कतअपार्टमेंट में रहने वालों ने बताया कि छठवें तल पर करीब एक साल पहले पेंट हाउस बनाए जाने के बाद से दिक्कत बढ़ी है। इमारत में लगातार पानी भी रिस रहा था। पेंट हाउस में आमिर और पांचवें तल पर रिजवान, डॉ. यूए लोहानी व अन्य रहते हैं। लोगों ने बताया कि मेंटेनेंस के लिए हर माह 1500 रुपये देते हैं। इमारत की देखरेख का काम मुकेश सक्सेना और मसूद जिलानी के पास है। मेंटेनेंस शुल्क भी इन्हें ही दिया जाता है। आरोप है कि अपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में कई दिनों से इमारत के जर्जर होने का मेसेज चल रहा था। बावजूद इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्डर ने इस पर ध्यान देने की बात कही थी पर किया कुछ नहीं।दो स्थानों पर बनाया गया रैन बसेरा, गया कोई नहींएसए अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों के ठहरने के लिए प्रशासन ने चकबस्त व नबीउल्ला नगर में रैन बसेरों की व्यवस्था की। हालांकि, रात तक कोई भी परिवार इनमें रहने नहीं गया। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह, एडीएम (पूर्वी) महेंद्र पाल सिंह रात तक मौके पर बने रहे। राकेश ने बताया कि इमारत को गिरने से रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने गाटर लगा दिए हैं। बिल्डिंग के आसपास आवाजाही रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डीएम ने अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन को इमारत में रहने वालों के रैन बसेरों में रहने व भोजन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने रैन बसेरों में व्यवस्थाएं कर दी हैं। हालांकि, लोग रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं।आवंटियों पर भारी पड़ी बिल्डर की मनमानीएलडीए ने वर्ष 2009 में एसए अपार्टमेंट का नक्शा पास किया था। हालांकि, इसके अनुसार भूतल के साथ तीन मंजिला निर्माण किया जाना था। हालांकि, बिल्डर शहाबुद्दीन ने अगले साल पांच मंजिला अपार्टमेंट खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं वर्ष 2020 में छठे तल के साथ पेंट हाउस भी बनवा दिया। एलडीए के अधिकारियों के अनुसार पेंट हाउस के निर्माण के दौरान ढांचे से छेड़छाड़ होने से बिल्डिंग के एक पिलर में दरार आ गई। जांच में पाया गया कि बिल्डिंग खतरनाक स्थिति में है और कभी भी हादसे की शिकार हो सकती है। एलडीए की प्रवर्तन टीम ने इमारत को सील कर दिया है। आरोप है कि ढांचे की मजबूती की ठीक से जांच नहीं की गई और बिल्डर ने मनमाने तरीके से निर्माण जारी रखा। इस दौरान एलडीए अफसरों के चुप्पी साधे रहने का भी आरोप है। इमारत के पास किया गया डायवर्जनएसए अपार्टमेंट का एक पिलर क्षतिग्रस्त होने के बाद नागरिकों की सुरक्षा के लिए इमारत के आसपास के मार्गों पर अस्थायी रूप से डायवर्जन किया गया है। इजहार जनरल स्टोर से अपार्टमेंट की ओर कोई वाहन नहीं जाएगा। इसके दाहिने मजार की तरफ से जा सकेंगे। मजार से अपार्टमेंट की तरफ भी कोई वाहन नहीं आएगा। वजीरगंज, लाल मस्जिद व क्रिश्चियन कॉलेज से होकर वाहन जा सकेंगे।वर्जनसेतु निगम व पीडब्ल्यूडी अपार्टमेंट की मजबूती जांचेंगे। दोनों विभागों की तकनीकी टीम मिलकर बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल ऑडिट करेगी। फिलहाल इमारत रहने लायक नहीं है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। तब तक फ्लैट मालिक अपना सामान भी नहीं निकाल पाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है।ज्ञानेंद्र वर्मा, अपर सचिव, एलडीए