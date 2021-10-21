Lucknow News: समिट बिल्डिंग के टकीला क्लब में परोसी जा रही थी अवैध शराब, सात गिरफ्तार

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आबकारी निरीक्षक अरविंद पाल बघेल ने बताया कि रविवार रात तिवारीगंज में ड्यूटी के दौरान क्लब में अवैध शराब परोसे जाने की सूचना मिली। इस पर वह सेक्टर-5 के आबकारी निरीक्षक विवेक सिंह और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तलाशी में 23 बोतल शराब और बीयर की 53 कैन मिलीं। बोतलों के ढक्कन और कैन पर लगे बार कोड की जांच में वे नकली पाए गए।मौके से हरदोई के ऊंचा थोक सांडी रोड निवासी क्लब मैनेजर अनुराग सिंह, मालिक वाराणसी के बड़ागांव निवासी मनीष मिश्रा, राजाजीपुरम निवासी विशाल सिंह, हरदोई मल्लावां निवासी अमित सिंह, लखीमपुर खीरी के बकेनिया निवासी सचिन वर्मा, आलमबाग के सरदारी खेड़ा निवासी सिमरन और राहुल को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें शराब बाजार मूल्य से कम कीमत पर मिलती थी। टीम ने बरामद शराब जब्त कर ली और विभूतिखंड पुलिस को सूचना दी। विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि आबकारी निरीक्षक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।