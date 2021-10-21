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Lucknow News: समिट बिल्डिंग के टकीला क्लब में परोसी जा रही थी अवैध शराब, सात गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 01:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 20 Oct 2026 01:34 AM IST
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Illegal liquor was being served at the Tequila Club in the Summit Building, seven arrested
लखनऊ। समिट बिल्डिंग स्थित टकीला क्लब में रविवार रात आबकारी विभाग ने छापा मारकर अवैध शराब बरामद की। जांच में शराब की बोतलों के ढक्कन और बीयर की कैन पर लगे बार कोड नकली मिले। आबकारी निरीक्षक अरविंद पाल बघेल की तहरीर पर क्लब मालिक समेत सात लोगों के खिलाफ विभूतिखंड थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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आबकारी निरीक्षक अरविंद पाल बघेल ने बताया कि रविवार रात तिवारीगंज में ड्यूटी के दौरान क्लब में अवैध शराब परोसे जाने की सूचना मिली। इस पर वह सेक्टर-5 के आबकारी निरीक्षक विवेक सिंह और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तलाशी में 23 बोतल शराब और बीयर की 53 कैन मिलीं। बोतलों के ढक्कन और कैन पर लगे बार कोड की जांच में वे नकली पाए गए।
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मौके से हरदोई के ऊंचा थोक सांडी रोड निवासी क्लब मैनेजर अनुराग सिंह, मालिक वाराणसी के बड़ागांव निवासी मनीष मिश्रा, राजाजीपुरम निवासी विशाल सिंह, हरदोई मल्लावां निवासी अमित सिंह, लखीमपुर खीरी के बकेनिया निवासी सचिन वर्मा, आलमबाग के सरदारी खेड़ा निवासी सिमरन और राहुल को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें शराब बाजार मूल्य से कम कीमत पर मिलती थी। टीम ने बरामद शराब जब्त कर ली और विभूतिखंड पुलिस को सूचना दी। विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि आबकारी निरीक्षक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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