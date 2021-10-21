Lucknow News: झूलेलाल पार्क में छह घाटों पर आज और कल होगा प्रतिमा विसर्जन

विज्ञापन





लखनऊ। दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए झूलेलाल पार्क में छह घाट तैयार किए जा रहे हैं। इनमें चार घाट प्रतिमाओं के विसर्जन और दो घाट पूजन सामग्री के लिए होंगे। लखनऊ दुर्गा पूजा विसर्जन समिति के रुपेश मंडल ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। बताया कि प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बने घाटों का आकार क्रमश: 40×55×8, 50×60×7, 60×25×8 और 40×55×7 फीट रखा गया है। वहीं, पूजन सामग्री के विसर्जन के लिए बनाए जा रहे दो घाटों का आकार 30×60×7 और 30×55×7 फीट होगा। अलग-अलग घाट होने से प्रतिमा विसर्जन और पूजन सामग्री के निस्तारण की व्यवस्था आसान होगी। प्रशासन का जोर श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ विसर्जन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने पर है।