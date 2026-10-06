फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Husband acquitted in wife's death case

Lucknow News: विवाहिता की मौत के मामले में पति बरी

Tue, 06 Oct 2026 02:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 06 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Husband acquitted in wife's death case
लखनऊ। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता काजल की जहर देकर हत्या करने के आरोपी पति बाबू उर्फ राजेश रावत को एडीजे डॉ. शिवा पांडेय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन के मुताबिक, काजल के भाई रोहित कुमार रावत ने 31 जनवरी 2020 को पीजीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि काजल की शादी करीब पांच साल पहले बाबू से हुई थी और शादी के बाद से ही वह उसके साथ मारपीट करता था। कई बार सुलह-समझौता भी हुआ था। यह भी आरोप था कि घटना से करीब पांच महीने पहले बाबू ने काजल को पीटा था, जिससे उनकी गर्दन, चेहरे और आंख में चोट आई थी। रोहित ने उनका इलाज कराया था। 31 जनवरी को बाबू ने फोन कर बताया कि काजल ने कुछ खा लिया है। रोहित मौके पर पहुंचे और बहन को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

हालांकि, मुकदमे की सुनवाई के दौरान रोहित अपने पहले बयान से पलट गए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि काजल को ससुराल में प्रताड़ित नहीं किया जाता था और न ही इसको लेकर कोई सुलह-समझौता हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि काजल ने तनाव के चलते आत्महत्या की थी और आरोपी या उसके परिजनों ने उसे परेशान नहीं किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed